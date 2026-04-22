Temor por si La Granja repite el guion de los retrasos

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El soterramiento en La Granja de la llamada popularmente Ronda Este es una necesidad que tardó demasiado tiempo en hacerse real en los papeles oficiales del Ministerio de Transportes. Una obra tan demandada, sólo consiguió aflorar sobre las mesas de trabajo cuando la situación se hizo insostenible con la apertura de la nueva zona comercial denominada Reino de León que alberga establecimientos muy populares como Leroy Merlin o Decathlon. El vial que circunvala León, en la principal conexión de Asturias por la N-630 con la Península, se colapsaba con la rotonda de reducidas dimensiones que se había construido poco antes. Eso abrió los procedimientos para el soterramiento del cruce, que plantea complicaciones tanto técnicas en, por ejemplo, las tuberías, como para el tráfico que deberá desviarse. Lo cierto es que ha pasado casi un año y las cosas avanzan a un ritmo preocupante.