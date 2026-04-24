Más implicación con el monasterio de Carracedo

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Perplejo se queda el visitante del monasterio de Santa María de Carracedo cuando contempla a su llegada que la parte del verde que corresponde mantener al ILC, y que rodea al emblemático inmueble, crece a sus anchas invadiendo el terreno de maleza mientras que, al lado de una línea divisoria imaginaria pero bien marcada, el resto de la finca, bajo gestión municipal, se encuentra en perfectas condiciones de mantenimiento. La estampa respalda las críticas vertidas por el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, sobre la dejación del ILC, una denuncia que amplía a otras cuestiones relacionadas sobre la gestión de este emblema arquitectónico del Bierzo, como el aprovechamiento de sus encantos más allá de las actividades programadas para el verano.