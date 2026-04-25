El Morredero, ni en invierno ni tampoco en verano

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Durante el invierno el Ayuntamiento de Ponferrada y la Diputación se enfrentaron por la situación de las carreteras del sur del municipio. Concretamente, por los accesos a Peñalba de Santiago. Los reiterados derrumbes en el vial del valle del Oza provocan que el único acceso factible a este pueblo sea por la carretera del Morredero. Pero cuando se acumulaba la nieve tampoco era posible por lo que Peñalba quedó literalmente incomunicado. La llegada del buen tiempo acabó con el conflicto de la nieve y el hielo pero ha dejado a la luz un problema estructural más grave, que denuncian ahora los usuarios. En la única comunicación directa entre El Bierzo y la Cabrera existe un riesgo cierto por el lamentable estado de la carretera. Cabe exigir una intervención de urgencia.