Tropiezos en la obra del Ponfeblino

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No hay buenas noticias sobre el avance de las obras para recuperar el Ponfeblino. El proyecto estrella del ferrocarril entre Ponferrada y Villablino, llamado a sostener la revitalización turística y económica del Bierzo y Laciana, no estará ejecutado en su totalidad en los plazos previstos,—el próximo 30 de junio, como fijan los fondos europeos Next Generation— ya que aún queda pendiente la ejecución del 30% de la obra civil. Las estimaciones previas se han topado con la realidad de una infraestructura sometida a décadas de abandono, con descubrimientos inesperados como descalces que no se detectaron durante la redacción del proyecto, como el ocurrido en el entorno de la central de Ondinas, y la necesidad de acometer obras de emergencia por escorrentías y taludes inestables. Estos inconvenientes han consumido el tiempo y los recursos necesarios para cumplir los plazos de una planificación inicial a todas luces demasiado optimista. Es de agradecer que la empresa adjudicataria, Ferrocarril del Valle del Sil, se haya comprometido a asumir los costes no previstos y que el trazado sea una realidad entre final de año y principios de 2027, incluso cuando también se tiene que enfrentar, además, con el vandalismo y el expolio.