Urge el diálogo frente a la huelga de médicos

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La huelga de médicos convocada a nivel nacional vive una tercera semana con unos efectos realmente graves. Son miles de actos sanitarios los que se tienen que cancelar como consecuencia de unas movilizaciones que, sin un cambio de actitud en el Ministerio, no tienen un fin previsible. Ayer, la leonesa Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, reclamó el cese «inmediato» de la ministra de Sanidad, Mónica García, por su gestión de este conflicto. Criticó la «arrogancia» que, a su juicio, está teniendo el Gobierno hacia estos profesionales sanitarios y la imposibilidad de un acuerdo porque García «ya no es una interlocutora válida» en las negociaciones. Otro leonés, el presidente del sindicato Cesm, José Luis Díaz Villarig, reclamó más participación en la huelga de los doctores para que «podamos decidir nuestro futuro y nuestro presente, no estar en un ámbito donde deciden otras profesiones o circunstancias ajenas a nosotros, que somos el eje fundamental del sistema sanitario y sin médico no habría sistema tal cual lo entendemos».

Todo esto choca radicalmente con el planteamiento de la ministra García, que evidencia que el acuerdo está muy lejano. Asegura que «cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar».