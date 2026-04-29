La mejor conclusión es que hay optimismo en el sur

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No son pocas las voces que alertan sobre el daño que ha ejercido en la provincia de León esa propagación del pesimismo, más o menos interesado, y ese afán de promocionar el victimismo, que parece evidente que no resulta eficaz en ningún sentido. El III Congreso sobre la Economía del Sur facilitó ayer una conclusión esperanzadora: hay futuro porque hay optimismo. La intervención de los expertos en regadíos, en este encuentro promovido por el Diario de León, ofreció ese punto de vista quizá no bien publicado sobre la relevancia creciente que tiene el campo, con unas posibilidades incluso tecnológicas de primer nivel. Son los mercados el gran déficit para animar aún más si cabe a los productores a mejorar las cosas. Y sobre el turismo el margen de mejora es enorme.