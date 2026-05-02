Objetivos divergentes en un trabajo conflictivo

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El mundo del trabajo afronta un momento complejo y cargado de incertidumbres. Las encuestas sitúan por encima del 50% el volumen de españoles que temen la pérdida de puestos laborales con la irrupción de la inteligencia artificial. El proceso de regularización de migrantes pone de algún modo en evidencia que aún hay mucha economía ‘en b’ en el país. Y existe un claro desfase entre la oferta de puestos y los candidatos interesados, entre otras cosas, porque los salarios son tan bajos que no incentivan el acceso a determinados trabajos. Con ese panorama se celebró un 1 de Mayo marcado por ser un puente festivo y por unos sindicatos que siguen sin recuperar un lugar que debería ser imprescindible en la sociedad. Su capacidad de movilización fue simbólica y el gesto de ir a Málaga, en la apertura de la campaña electoral andaluza, para realizar su acto central los puso una vez más en evidencia.