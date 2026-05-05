León avanza hacia la energía del siglo XXI

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El cielo de las ciudades ha mejorado notablemente a medida que se van sustituyendo las viejas calefacciones de carbón. León o Ponferrada presentaban hace años, en invierno, unas acumulaciones de humo terribles, que visibilizaban una clara contaminación que poco a poco se está intentando corregir. El cambio en los consumos de energía es notable, y el objetivo de descarbonizar la sociedad no debería aplazarse más. En la capital de la provincia se avanza, como ya se hizo en Ponferrada, hacia un sistema moderno siguiendo el modelo europeo de generación comunitaria de calor, para dar servicio a la ciudad a través de una central que minimice el impacto y abarate los costes. El Ayuntamiento dará esta semana pasos fundamentales para llevar a León hacia el siglo XXI en materia energética.