Las hipotecas también exhiben las dos velocidades

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Aquella vieja división entre las dos Españas que se asentaban en lo ideológico tiene ahora una plasmación mucho más real, con unos territorios que viven realidades cada vez más divergentes, entre los que se despueblan, envejecen y caen al fondo de las estadísticas, y las zonas del corredor Mediterráneo y el entorno de las grandes ciudades, en las que ya se empieza a usar el término —por el conflicto de la vivienda— de España saturada. La estadística sobre la venta de propiedades al contado o con hipoteca otorga el triste liderato a las provincias con menor índice de sostenibilidad. Según explican los autores del estudio, la clave reside en el precio de las viviendas. Donde se genera una compra-venta a precios muy bajos, especialmente rural, se dispara el uso de efectivo.