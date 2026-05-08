El agua de Payuelos es limitada y precisa rigor

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La Comunidad de Regantes de los Payuelos ha dado un paso al frente para advertir que el sistema de uso del agua no será sostenible si se mantienen las crecientes demandas de consumos. Han presentado un amplio escrito ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para intentar que se elabore correctamente el denominado Esquema Provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. Recuerdan su ya repetido argumento de que no pueden consolidarse unos trasvases excesivos hacia el Carrión con agua del Esla, porque las hectáreas regadas se siguen incrementando y hay perjuicios dentro del llamado cambio climático.