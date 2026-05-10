Más agilidad para universalizar el Sepeis

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El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León ha recorrido un largo camino desde que en 2022 se aprobara la memoria para su puesta en marcha. Sin embargo, aún presenta lagunas que comprometen la cobertura en varias comarcas de la provincia que esperan la construcción de cuatro de los parques previstos —La Pola de Gordón, Bembibre, Sahagún y La Bañeza—, que permanecen en fase de tramitación, sin que las obras hayan comenzado. El retraso afecta a 58 municipios integrados en las secciones del Bierzo Alto, La Bañeza-Páramo, León-Norte y Sahagún-Tierra de Campos, con un territorio que supera los 3.700 kilómetros cuadrados en el que residen cerca de 63.000 ciudadanos. Lo ratifica el propio Procurador del Común en una actuación de oficio en la que denuncia que existen zonas en la alta montaña y en el entorno de Sahagún donde los tiempos de intervención son elevados debido a la orografía. Aunque la institución reconoce los avances, insta al gobierno provincial a alcanzar el objetivo fijado, un ratio de respuesta no superior a los 30 minutos, que está lejos de cumplirse mientras parcelas como la de Sahagún acumulan maleza tras dos años de inactividad y las tensiones políticas entorpecen el parque de La Bañeza.