Cae otro agente leonés víctima del narco

Creado: Actualizado:

Cuatro guardias civiles muertos en los últimos dos años en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho es un precio demasiado alto para esconderse detrás de las estadísticas. Germán Pérez González, de raíces leonesas, es uno de los dos agentes fallecidos en la operación del pasado viernes en Huelva, y el dolor por su pérdida se une al que en febrero de 2024 sufrió León por la pérdida, también en acto de servicio, de David Pérez, oriundo de Nogarejas. El peligro que corren los guardias civiles y policías vuelve a la palestra política en un cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición, mientras desde el sector los reproches se centran en la reclamación del reconocimiento de la profesión de riesgo, una reivindicación que no se puede obviar.