Medidas ante el riesgo cierto en las calles

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El problema de los atropellos en la ciudad de León exige una reflexión urgente, y la búsqueda de fórmulas eficaces para reducir una estadística que está disparada. No puede admitirse este crecimiento que se está registrando en los últimos tiempos, y que pone en evidencia los resultados de unas políticas que se han puesto en marcha con medidas como la reducción de la velocidad de los coches o la polémica creación de unas zonas del llamado ‘calmado del tráfico’ que han acabado enredadas en un caos de alegalidad al que ni siquiera se le ha conseguido dar una solución. En los atropellos sería bueno que se activase un núcleo de estudio de los casos, para preparar medidas que tengan un amplio espectro, puesto que incluso se precisan campañas informativas y de sensibilización tanto para los conductores como para los propios ciudadanos, que no siempre cumplen con las normas. Quizá existe esa necesidad de elevar la conciencia sobre las limitaciones en la movilidad personal que no ayudan a cruzar en lugares peligrosos, o también sobre el problema evidente de los pasos de peatones con escasa visibilidad, en los que hay que salir literalmente hasta el borde de la calzada para ver si vienen coches. El Ayuntamiento, y la Policía Local, tienen mucha culpa en todo esto, y la oportunidad de cambiar las cosas.