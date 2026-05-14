Indignación en una Guardia Civil que quiere mejorar

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Han tenido que fallecer otros dos guardias civiles para que gane de nuevo repercusión el conflicto de las carencias que sufren los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Esa es su misión básica, incluso cuando se juegan la vida en el mar frente a los narcos. Por eso, no es justificable nunca el insulto o que se pite a un ministro, pero es entendible una indignación creciente hacia un personaje como Fernando Grande-Marlaska que ni siquiera tuvo tiempo para ir a Huelva al funeral. Ayer mismo se presentaron en León mejoras que se exhiben ese interés de la benemérita por hacer cada día mejor su trabajo. Pero siguen lastrados por la falta de recursos que se niegan.