Caos organizativo en la Policía Local de León

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En el Ayuntamiento de León la acumulación de sinsentidos supera cualquier tipo de lógica. A los sucesivos varapalos judiciales, de organización, de ordenación del tráfico y la movilidad, económicos... se suma también un conflicto evidente sobre la disponibilidad de agentes de la Policía Local. Parece claro que no es razonable que exista, en estos momentos, un atasco de miles de jornadas de trabajo que se deben a los agentes. Son, en concreto, un total de 17.640 días pendientes. Algunos componentes del cuerpo tienen disponibilidad de descansos acumulados como para estar hasta tres años sin presentarse en su puesto de trabajo.

Con este panorama, deben exigirse explicaciones y también un plan urgente de reorganización del cuerpo para conseguir que este caos no siga aumentando. Algo se ha hecho mal a nivel organizativo y también es posible que no se estén cubriendo las plazas de manera razonable, incluso quizá por no disponer de presupuestos en este ejercicio. Lo razonable es escuchar a las partes y diseñar una hoja de ruta que cambie cuanto antes esta tendencia hacia el desastre, con una reorganización si es necesario de las fórmulas de preparación y diseño de las actividades, a la luz de que evidentemente algo se está diseñando muy mal hasta fomentar este lío.