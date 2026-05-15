Paso definitivo en el IES de Villaquilambre

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Las quejas de los leoneses por la acumulación de retrasos en todo tipo de proyectos son entendibles puesto que es evidente que las cosas se podrían hacer mejor en muchos casos. Pero también es cierto que no siempre se aclaran bien las culpas sobre los esfuerzos o las zancadillas que se aplican a la hora de tramitar asuntos que dependen de distintas instituciones y con cambios de gobierno que incluyen diferentes colores políticos. El Instituto de Educación Secundaria de Villaquilambre logró ayer salir del enredo, para avanzar de manera definitiva hacia el inicio de las obras. El Consejo de Gobierno de la Junta dio luz verde al contrato para que se puedan licitar los trabajos. Incluso se aventura una fecha de estreno. A partir de ahora la exigencia será máxima, sin duda.