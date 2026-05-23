León, entre viaductos inseguros y promesas vacías

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León vuelve a ser víctima de la dejadez del Gobierno central en materia de infraestructuras. Mientras el Corredor Atlántico sigue sufriendo una clamorosa falta de inversiones reales, la seguridad vial en la A-6 se deteriora peligrosamente. El viaducto de Tremor, en Torre del Bierzo, es un claro ejemplo. Tras reconocer su «grave peligro», el ministerio de Óscar Puente ha gastado millones en actuaciones de emergencia y acaba de ampliarlas con 1,49 M€ más. Sin embargo, ante las preguntas de las diputadas del PP, el Gobierno se niega a dar datos sobre los riesgos, patologías o resultados de las inspecciones. Esta opacidad, unida al abandono crónico del Corredor Atlántico, refleja el mismo problema: León recibe parches y silencio en vez de soluciones y transparencia.