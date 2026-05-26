Sánchez se atrinchera a la espera de otro ‘conejo’ de resistencia

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El ritmo vertiginoso al que se suceden los episodios, cada vez más terribles e inadmisibles, en la política española facilita, de algún modo, la cortapisa para que Pedro Sánchez se enroque dentro del Palacio de La Moncloa, convirtiendo en realidad lo que pareció algo profético, aquel título de Manual de resistencia que eligió para su libro de 2019. El tiempo transcurrido desde entonces se ha basado en un trilerismo político, empujando la pelotita de engaño en engaño para ocultar lo que era una sucesión de tropezones y bochornos que resultan inadmisibles en cualquier democracia homologable.

Hace ahora tres años, se celebraron unas elecciones municipales y autonómicas que ya entonces generaban debacles del PSOE. Pero Sánchez reaccionó anunciando en pocas horas que, por consejo de José Luis Rodríguez Zapatero, convocaba en pleno verano unas generales en las que el PP logró el triunfo, pero el llamado gobierno Frankestein le facilitó una nueva prórroga de tiempo añadido al frente del Ejecutivo. Desde entonces, se suceden las prebendas en perjuicio de la mayoría de los españoles, en todo tipo de ámbitos, para contentar a los nacionalistas. Incluso con ZP como emisario para apaciguar al prófugo Puigdemont. Y con ataques a la Justicia y a la Policía, artimañas ilegítimas para controlar la Fiscalía y desacreditar la retahila de investigaciones de corrupción que cercan a Sánchez. La caída de Zapatero ha terminado por reventar esa sucesión de ‘conejos’ que publicaban cada lunes los medios afines para lavar la cara a Sánchez. La petición de elecciones se ha hecho transversal en toda la sociedad española. En su propio partido y en quienes le han apoyado. Su resistencia, que no sabe de escrúpulos a la hora de manipular, mentir o difamar, genera pocas esperanzas de que actúe como lo haría un demócrata: convocando a las urnas.