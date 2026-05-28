El 'bache' privatizado de gestión de las carreteras

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Las críticas sobre la Diputación se suceden en múltiples frentes, al extenderse la sensación de que no es capaz de poner en marcha las cosas con la diligencia que sería necesaria. El hecho de que acumule millones de euros, de año en año, sin darles salida, es quizá una prueba de esa incapacidad de gestión que frena inversiones muy necesarias en los pueblos. Ayer se desveló en el Pleno que se recurrirá a privatizaciones para desbloquear los trámites para disponer de los terrenos necesarios para mejorar siete carreteras. Sin duda, resulta llamativo que una institución con una estructura tan experimentada y tan amplia se vea abocada a tener que externalizar trabajos, cuando tradicionalmente se ocupa de lo que las administraciones pequeñas no alcanzan.