Plan de calidad de vida en Pinilla reactivado

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El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo acumula un sinfín de asuntos que no han avanzado como sería deseable, e incluso exigible, en cualquier administración. Las víctimas más directas son los vecinos de los distintos núcleos urbanos de este municipio, el tercero de la provincia en población, que sufren todo tipo de conflictos y de pérdida de oportunidades tras una sucesión de mandatos en los que la debilidad de los gobiernos, cuando no su incapacidad, ha impedido una gestión equiparable a la de otras instituciones públicas.

Ahora, se intenta reactivar el plan que buscaba dotar de calidad a la vida en el barrio de Pinilla, un núcleo que se encuentra en la parte más próxima a la capital. Un barrio de 80.000 metros cuadrados, que podría considerarse humilde y obrero, donde se intentaba suprimir las barreras que sufrían las personas mayores en lugares como el centro sociosanitario o en las propias calles. Se perseguía renovar las viviendas y, por ejemplo, las áreas verdes, con un plan millonario en el que participan diversas instituciones. Pero aquello quedó limitado a 72 de las 938 viviendas posibles, y con dos años de parón absoluto que ahora se aspira a superar. La importancia que tiene todo esto para los ciudadanos debe animar a políticos y técnicos a reactivarlo, y conseguir que sea eficaz cuanto antes.