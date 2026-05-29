Impulso decisivo para el nuevo horno de Tvitec

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En apenas diez días, el papa León XIV presidirá la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona. Un templo que ha sido coronado con una cápsula de cristal de la compañía berciana Tvitec. Un acontecimiento con máxima repercusión que coincide en el tiempo con un paso que resulta definitivo para que pueda hacerse realidad el nuevo horno en la factoría de Cubillos del Sil. La Junta otorga la catalogación de proyecto prioritario a esta ampliación que lleva demasiados años pendiente del aval que debía tramitar el Gobierno central. El horno de fusión híbrido, pionero en Europa, tiene que empezar a construirse el próximo año para que esté operativo en 2029. No serían admisibles nuevos retrasos para un plan industrial de alta tecnología en El Bierzo.