Un día en letras de oro en la historia de la ULE

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El viejo sueño de que León contase con una titulación de Medicina se ha cumplido. Hoy comienza el proceso de selección de los alumnos, los 80 que conformarán la primera promoción de un grado que había sido demandado durante años y años por todo tipo de entidades de la sociedad leonesa. Quizá, por ello, incluso existió durante bastante tiempo una notable incredulidad hacia la promesa liderada por el presidente de la Junta —ahora en funciones— Alfonso Fernández Mañueco. El plan de extensión de títulos en las universidades públicas de la autonomía facilita un reparto a más centros, centrado en los de mayor demanda, en el caso de Medicina con la apertura en León y Burgos. Ahora, queda por delante mucho trabajo para que se haga realidad la construción de las infraestructuras que faciliten una formación del mejor nivel posible a los alumnos de Medicina de la ULE. También será necesario que se completen todos los procesos de legalización y regularización de los diferentes aspectos que son imprescindibles en un centro universitario para cumplir con la legalidad.

Y deberá tenerse en cuenta el compromiso realizado en su día para que el Campus de Ponferrada —y por extensión el Hospital El Bierzo— tengan también una cuota de este avance que queda escrito en letras de oro en la historia universitaria leonesa.