Una mejor comercialización que fortalezca el campo

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Una de las quejas que se mantienen en el campo, desde hace demasiado tiempo, se centra en la inseguridad que generan los precios y las líneas de comercialización no siempre consolidadas. Se considera que este conflicto de inseguridad incluso agrava la falta de relevo que agrieta el futuro de determinados sectores. Ayer, en el Congreso de Agroalimentación del Diario de León tomaron protagonismo los productores de la materia prima, para completar ese frente fundamental de lo que es, hoy por hoy, el motor económico de la provincia. Materia prima local, con comercio de proximidad y con horizontes de innovación, incluso tecnológicos, y con foros de debate profesionalizados, como este encuentro organizado por el Diario, que ya mira hacia una próxima edición, que será la séptima.