El dato de las bajas da la razón a la patronal

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El empresariado leonés lleva bastante tiempo quejándose de los excesos que consideran que se producen tanto en el absentismo laboral como con las bajas médicas. El asunto es delicado, puesto que afecta directamente a los derechos de los trabajadores. No sería legítimo sembrar la duda sobre unas incapacidades que son decididas y vigiladas por profesionales médicos. En principio, debe entenderse que no existe un fraude masivo con la cooperación de todo tipo de profesionales y compañías. Pero el dato de que la provincia lidera, a nivel nacional, el máximo de días en las incapacidades invita a escuchar un poco más a la patronal, para entender la razón de su queja. Cuando ocurre una anormalidad, como puede calificarse la situación de lo laboral en la provincia, lo lógico es intentar analizar la situación, conocer las causas y buscar soluciones. De partida, debe tenerse en cuenta que el exceso de bajas tiene que ver con ese terrible envejecimiento poblacional que sufre la España de la ‘segunda velocidad’. También se han escuchado voces alertando sobre las deficiencias del sistema, que ralentiza, por ejemplo, las pruebas médicas que dan paso al diagnóstico e incluso a la firma del alta por el facultativo para volver al trabajo. Y sería de ingenuos pensar que las empresas actúan siempre de manera ‘inmaculada’.