Desprecio hacia la Guardia Civil y al alfoz leonés

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No son tiempos fáciles para la Guardia Civil. Un cuerpo centenario que se ha ganado un especial reconocimiento de la sociedad, sobre todo del mundo rural. Pero se ha visto envuelto en los últimos chanchullos que acosan al Gobierno, una situación que ya se vivió en otros momentos y que provoca un desprestigio de sus profesionales, que ven avergonzados como se mancilla de manera clara su trabajo. Aquí, en León, sorprende que también se repite ese desprecio con el bloqueo del imprescindible nuevo cuartel que debe sustituir al de Armunia, que no tiene espacio suficiente ni tampoco unas condiciones razonables. El alternativo en Villaquilambre es uno de tantos proyectos que duermen el sueño de los justos, sin avances de ningún tipo por parte del Gobierno, a pesar de que el Ayuntamiento ya tiene el suelo disponible. El alfoz es atendido desde un cuartel que está obsoleto.