Preocupante aumento de agresiones sexuales

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El no absoluto a la violencia, en todas sus posibilidades, tiene que ser compartido de manera transversal por toda la sociedad. En una Democracia es imprescindible el respeto a cada persona, en su integridad. Se ha avanzado mucho en la consolidación de un régimen de libertades y derechos en España, garantizando, entre otras cosas, la seguridad en sus calles. Pero queda mucho por hacer y el balance sobre las agresiones sexuales que se han registrado, en el comienzo de año en León, debe encender todas las alarmas. Desde un punto de vista policial, resulta imprescindible exigir una acción más decidida para prevenir y perseguir este tipo de acciones y poner ante la Justicia a los autores. Desde un punto de vista humano, hay que reclamar a las administraciones públicas que habiliten todas las fórmulas para una atención integral a las víctimas. Y que promuevan acciones reales para mejorar la sensibilización de la sociedad para frenar esta violencia. Parece claro que algo se está haciendo mal y debe reconocerse con claridad, como camino eficaz para que las cosas puedan cambiar. El aumento de la violencia sexual exhibe que existe un reto que no puede aplazarse. El respeto integral a la persona, en todos sus ámbitos, precisa una acción decidida para marginar y combatir a todos los agresores.