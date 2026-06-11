Laciana, epicentro del caos tras el final del carbón

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El valle de Laciana paró ayer durante tres horas y salió a las calles para reclamar un futuro. La reivindicación por el abandono que sufre la comarca está totalmente justificada. Como también podrían alzar la voz el resto de las antiguas cuencas del carbón. Su declive es incuestionable. Y lo que es peor, no hay razones para la esperanza. La pérdida de actividad económica y de población es dramática. Pero cabe también entender las críticas sobre la inacción de quienes deberían haber liderado acciones para alzar la voz contra ese abandono. Ayer, sujetaban la pancarta representantes del PSOE, el partido que gobierna España, que cerró las minas y que dirige el mal llamado Instituto para la Transición Justa del Miteco. Son el epicentro de las responsabilidades del caos del final del carbón.