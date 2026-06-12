Un conflicto en las calles sin solución

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El accidente protagonizado por un automóvil de alta gama en la zona de chalés situada al final de Eras de Renueva ha reabierto con fuerza el debate sobre los excesos que cometen algunos conductores en las calles de León. El problema no es nuevo, y de manera periódica alzan la voz los vecinos de zonas como ésta o de otras, como ocurrió hace bastantes meses en el polígono de viviendas sin construir donde está el área comercial Reino de León. Es entendible que las personas que viven en zonas donde se producen carreras nocturnas muestren su enfado y también su preocupación. Afrontan un evidente riesgo de seguridad para sus personas y unas molestias que no tienen porque asumir. La duda es la falta de reacción desde el Ayuntamiento de León, y por su Policía Local, hacia unos incidentes que son sobradamente conocidos e incluso comunicados de manera reiterados por todo tipo de cauces a las autoridades municipales. El equipo de gobierno de José Antonio Diez acumula siete años al frente del Ayuntamiento leonés y durante este periodo ha sido incapaz de conseguir mejoras frente a problemas cronificados, como este de las carreras en los polígonos, y para otros que amenazan con consolidarse y que también afectan directamente a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana.