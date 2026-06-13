Terminal de mercancías para Ponferrada

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Al ritmo que avanzan los proyectos en esta provincia resulta necesario realizar un ejercicio de memoria para recordar el último paso que han dado. En las antiguas instalaciones ferroviarias del barrio ponferradino de La Placa se empezó a barajar la posibilidad de construir una terminal de carga hace muchos años. Desde entonces, los avances han sido escasos y con graves lagunas de tiempo. Ayer, el Ayuntamiento y Adif anunciaron la firma de un acuerdo para impulsar la intermodalidad. El plan es muy atractico para ayudar al sector industrial de la comarca. Pero caben lecturas también críticas. La vía hacia Galicia y la Meseta sigue en precario. Y desde un punto de vista provincial cabe pregunta por el barbecho en el que sigue el polo, también intermodal, que se anunció para Torneros.