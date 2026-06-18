La incapacidad en San Andrés para tender puentes...

Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo vive sumido en una especie de maldición que le condena a no tener un día tranquilo, ni tampoco un asunto sin polémica. Han pasado más de cinco años desde que concluyeron las obras para la construcción del puente sobre las vías del ferrocarril en la zona del Hospital de San Juan de Dios y hasta el día de hoy ha permanecido sin uso. Pese a las sucesivas polémicas, tampoco ha recibido el interés ni las necesarias inversiones para mejorar una polémica infraestructura que, desde el primer momento, quedó claro que estaba mal diseñada. Hoy recibirá los primeros coches, pero en una situación de precariedad para la que tampoco se aventuran soluciones. Se abre un puente... pero parece que hacia el pasado.