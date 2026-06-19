Reajuste necesario para mantener obras

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El final abrupto de la minería del carbón y de las centrales térmicas no ha recibido unas compensiones razonables. No ha llegado nada parecido a lo que se había anunciado como Transición Justa, y a la vista están las promesas que nunca se hicieron realidad, mientras se producía un vaciado brutal de las cuencas. Hoy, apenas mantienen el pulso, sin actividad económica ni población. Lo poco que ha llegado, con cuentagotas, incluso ha generado problemas serios en la tramitación que han propiciado un tortuoso recorrido que no ha permitido cumplir los tiempos. Por eso, parece que el reajuste de plazos es la medida razonable para intentar evitar unos perjuicios incluso mayores. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decretado una ampliación de dos años para la recepción de los proyectos que están en marcha de la denominada Transición Justa. El conflicto incluso podría ser más grave si no se toma esta medida puesto que los ayuntamientos afrontaban un serio riesgo de tener que devolver 18.6 milllones de euros en ayudas, algo totalmente inasumible. Mientras, el Grupo Parlamentario Popular aguarda explicaciones del Gobierno central sobre este asunto, que califica de «fiasco» puesto que las zonas donde se extraía el carbón sólo han quedado cicatrices.