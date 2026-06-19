El efecto sede como dinamizador económico

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La actividad hostelera y hotelera de León registrará este fin de semana un importante empujón de la mano de unos visitantes que nada tienen que ver con el turismo de borrachera o de despedidas de soltero. La ciudad acoge unas oposiciones de enseñanza con un lleno en todo tipo de establecimientos. Beneficios económicos sin apenas molestias. Es un efecto que también se percibe en días laborables cuando hay jornadas o congresos. Ser sede de eventos tiene un plus para las ciudades y ahí cabe la duda sobre si se está trabajando de verdad para atraer encuentros como se había prometido. Es cierto que el recorte del Hostal de San Marcos, junto a la ausencia de un Palacio de Congresos completo, complica las cosas. Pero habría que trabajar con decisión en este yacimiento de actividad.