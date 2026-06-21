Los ríos, baños de salud con prudencia

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La apertura oficial de la temporada de baño, fijada por la Junta de Castilla y León desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, oferta en León nueve zonas fluviales autorizadas, lo que supone que la provincia es, junto a Zamora, el territorio con mayor oferta de espacios de baño naturales en la Comunidad. El dato refleja la riqueza hídrica de la provincia y su capacidad para desarrollar, a través de sus ríos y embalses, un modelo de patrimonio turístico sostenible y arraigado en el medio rural. Se trata de una oferta diversificada con zonas ubicadas en las comarcas del Órbigo, el Bierzo o La Cepeda, pueblos en los que las playas y piscinas fluviales se han convertido en activos económicos durante el verano. Ayuntamientos como Villablino, Valderas o Burón están activando estos recursos en sus ámbitos municipales lo que contribuirá a ampliar la oferta de León. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que se trata de actividades que requieren de niveles altos de compromiso, tanto en la calidad del agua como en la seguridad de los bañistas. La prudencia tiene que estar en la mente tanto de los ayuntamientos como de los usuarios, para evitar desgracias ya que la normativa actual no contempla la obligatoriedad permanente de servicios de socorrismo en todas las zonas autorizadas.