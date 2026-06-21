Diversión y civismo en San Juan y San Pedro

Creado: Actualizado:

León ya está oficialmente de celebración. El pregón ofrecido este sábado por el polifacético artista Rodrigo Cuevas ha marcado el inicio de las fiestas de San Juan y San Pedro, una cita que transforma el pulso de la ciudad con música, tradición y reencuentros. Aunque la oferta de ocio suele estar diversificada por varias zonas de la capital, son las calles del centro histórico las que más se pondrán a prueba para acoger a los miles de leoneses y foráneos que buscan disfrutar del tapeo y los conciertos, una intención legítima que debe siempre ejercerse con respeto y contención. La diversión no va de la mano de los excesos desmedidos y de algaradas que no tienen que nada que ver con pasarlo bien. El civismo marcará la calidad de las fiestas y es responsabilidad de todos.