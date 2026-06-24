Solución a la limpieza en San Andrés

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La limpieza de las calles y un servicio de recogida de basuras con niveles aceptables, es una de las obligaciones fundamentales para cualquier ayuntamiento. Pero parece que en el caso de la capital y su alfoz la situación está muy distante de lo que sería exigible. El Procurador del Común elevó recientemente una queja por la situación que se vive en León, con notables problemas de insalubridad. Y ahora remite otro informe al tercer municipio de la provincia, San Andrés del Rabanedo, en la misma línea. Recogiendo unas quejas que se repiten desde hace meses por la mala gestión que se está realizando desde un Ayuntamiento que se ve desbordado en incontables frentes por su situación caótica en lo político.

San Andrés debería ponerse manos a la obra para elaborar un plan de choque con el que cambiar las tendencias tan nefastas que se registran en aspectos como la limpieza de calles y recogida de basura. Como municipio tiene bajo su responsabilidad espacios muy poblados, como son buena parte del barrio de Pinilla o la localidad de Trobajo del Camino. Las reiteradas quejas ya deberían haber recibido una respuesta hace tiempo. Esperemos que ahora, con el pronunciamiento del Procurador, se tomen las cosas más en serio.