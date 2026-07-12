Economía familiar para nuevos desafíos

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Buenas noticias para la economía de las familias leonesas. Pese al complejo panorama económico para 2026, con el repunte de la inflación general por el impacto de los conflictos internacionales en el precio de la electricidad y los carburantes y el estancamiento de las previsiones de crecimiento económico de apenas el 1,8% en León —por debajo de la media autonómica—, el comportamiento financiero de los hogares de la provincia presenta un dato histórico muy positivo: el endeudamiento privado ha caído a sus niveles más bajos en los últimos 25 años, un colchón que da un respiro. La deuda de los hogares se sitúa en el 42,8% del PIB, una cifra incluso inferior a la media de la Zona Euro, lo que significa que los ciudadanos encaran este bache económico mucho más saneados y menos hipotecados que durante la crisis de 2008. Este saneamiento de las cuentas domésticas demuestra que, ante la incertidumbre de los mercados y las crisis energéticas, la mejor protección es una gestión financiera prudente. Por esta razón, resulta fundamental fomentar una sólida educación económica en las familias. Enseñar a los hijos desde pequeños la importancia del ahorro, el manejo responsable de la deuda y la comprensión de conceptos como la inflación no es sólo una lección de finanzas, es una herramienta de supervivencia que les permitirá navegar con seguridad en futuros entornos económicos adversos.