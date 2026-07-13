Parálisis fiscal que perjudica a la ciudad

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El Ayuntamiento de León atraviesa una situación de parálisis administrativa que ha impedido el cobro de más de 2,5 millones de euros (exactamente 2.576.852,3 €) en conceptos de impuestos, tasas y multas desde el año 2025. El consistorio no ha tramitado las liquidaciones correspondientes, dejando las facturas acumuladas antes de enviarlas a los vecinos para que las abonen. En términos coloquiales, las han dejado ‘guardadas en el cajón’. Y en términos coloquiales también, esto perjudica todos. La situación afecta a tributos no recurrentes como las plusvalías (567.138 €) y el impuesto de construcciones (ICIO, por 847.474 €), además de licencias urbanísticas y tasas de terrazas, servicios educativos y deportivos, etc. La falta de liquidación administrativa agrava el agujero de 13,1 millones de euros provocado por la anulación de la tasa de basura y pone en riesgo el cobro de sanciones de tráfico por su posible caducidad. Esta desviación financiera ocurre en un contexto delicado para las arcas municipales, que ya deben afrontar ese agujero millonario causado por la anulación de lo que se debería pagar por el tratamiento de residuos. El informe técnico advierte de la urgencia de reclamar estos pagos para evitar un mayor desequilibrio presupuestario, que daña a la ciudad. Es urgente orden en tanta desidia.