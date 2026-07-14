El 20.º premio para los 20 años de los que siempre están ahí

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El Diario de León celebra sus 120 años y cabe recordar que fue en su centenario cuando creó el Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos. Si en 1906 coinciden en su origen el decano de la prensa leonesa y la Asociación Leonesa de Caridad, cabe una sincronía de fechas entre este galardón y la entidad que lo recibe en esta 20.ª edición. La Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó a la base Conde Gazola, en la localidad leonesa de Ferral del Bernesga, a finales de 2006. En ese año, el Diario entregó su primer premio a la Universidad de León, en cuyas instalaciones tuvo lugar ayer el acto para reconocer a la UME.

La sociedad leonesa se volcó en este lunes un año más con el Diario para poner en valor ese intenso papel desarrollado durante las dos últimas décadas por la UME, a través de unas misiones que son un rotundo éxito gracias a esa preparación sin descanso que se realiza por parte de su personal.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó al entregar el galardón que «el V Batallón de la UME es una especie de ángel de la guarda del noroeste peninsular». Una definición muy adecuada para este servicio público militar de «los que siempre están ahí».

Una circunstancia que cabe también extenderla a estos 120 años que cumple el Diario y que representa de la mejor manera posible esa presencia permanente también, como un pilar de la Democracia y de las libertades, para garantizar una información veraz que ahora llega a la ciudadanía las 24 horas del día gracias a las nuevas tecnologías.

La tragedia de Almería de estos días pone de actualidad el papel especial de la UME en la lucha contra los incendios. Y la necesidad de que la sociedad esté informada.

La sociedad leonesa se volcó un año más con el Diario para poner en valor el papel de la UME durante las dos últimas décadas