Patada hacia adelante de Diez con la basura

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Anoche, el fútbol fue el gran protagonista de la jornada en España. Existe otro deporte, el rugby, en el que existe una jugada denominada ‘patada adelante’. No aporta nada decisivo, pero supone avanzar unos metros dentro del campo, ganar un cierto tiempo y retomar las cosas de una manera similar para intentar paliar la situación que se vive. En política, al igual que en muchos ámbitos, hay quien opta por esta estrategia aunque la realidad suele ser tozuda y las cosas vuelven al lugar de origen en la mayoría de los casos haciendo estériles los esfuerzos dilatorios.

En el grave conflicto de la basura que sufre el Ayuntamiento de León parece que se intenta buscar otro horizonte mirando hacia un 2027 cuando incluso los propios técnicos municipales aventuran que las cosas van fuera de plazo. El problema es grave, lastra directamente las posibilidades de inversión del equipo de gobierno de José Antonio Diez por el varapalo de las tasas que no se ajustaron a derecho. Ahora, se tramita un nuevo desembolso económico para intentar que una asesoría ajena al Consistorio facilite una fórmula para empezar a paliar el caos. Pero de momento todo apunta a una patada hacia adelante con un futuro realmente incierto.