Hacia los días más intensos del aeropuerto leonés
La estacionalidad que marca la actividad del aeropuerto de La Virgen del Camino afronta sus días más intensos del año con la llegada de la campaña veraniega. Vuelos a las islas y a las costas animan un aeródromo que malvive el resto de meses con el enlace fijo hacia Barcelona, algunos chárter y aviones dependientes de viajes programados para personas mayores. El aeropuerto leonés tiene pendientes varios asuntos fundamentales, como la mejora de sus infraestructuras para ganar competitividad y eficacia, y la propuesta de construcción de una terminal de mercancías que, poco a poco, ha ido retratando a los que deberían promoverla. Con un Gobierno central que ha confesado que se desentiende y con UPL callada por su insostenible postura en un tema al que dio prioridad.