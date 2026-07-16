Hacia los días más intensos del aeropuerto leonés

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La estacionalidad que marca la actividad del aeropuerto de La Virgen del Camino afronta sus días más intensos del año con la llegada de la campaña veraniega. Vuelos a las islas y a las costas animan un aeródromo que malvive el resto de meses con el enlace fijo hacia Barcelona, algunos chárter y aviones dependientes de viajes programados para personas mayores. El aeropuerto leonés tiene pendientes varios asuntos fundamentales, como la mejora de sus infraestructuras para ganar competitividad y eficacia, y la propuesta de construcción de una terminal de mercancías que, poco a poco, ha ido retratando a los que deberían promoverla. Con un Gobierno central que ha confesado que se desentiende y con UPL callada por su insostenible postura en un tema al que dio prioridad.