La paradoja de la ingente hucha de San Andrés

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El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo es una auténtica caja de sorpresas. Pero una caja bien, bien repleta de billetes. Resulta que tiene 26,3 millones de euros. Pero no los puede tocar. La enésima paradoja de un municipio que acumula unos mandatos en los que la gestión ha derivado hacia la sinrazón, con un evidente perjuicio para unos vecinos que cada vez reciben unos servicios peores y con unas perspectivas nada halagüeñas puesto que los conflictos siguen acumulándose de día en día. El tercer ayuntamiento de la provincia facilita los mimbres para estudiar qué ocurre en una institución cuando se instala el pluripartidismo guiado por odios personales.