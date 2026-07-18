El alfoz gana peso frente a la capital

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El municipio de León dispone de poco terreno libre al estar atenazado por los ayuntamientos del alfoz, que además crecen a un ritmo mucho mayor al facilitar vivienda nueva abundante y a un precio más asequible. El incremento de habitantes que han acumulado en los últimos tiempos San Andrés del Rabanedo, Sariegos, Valdefresno, Valverde de la Virgen y especialmente Villaquilambre pone en evidencia ese efecto centrípeto que registra la capital. Ahora, Villaquilambre, que suma núcleos con un gran dinamismo como Navatejera o Villaobispo prepara otro gran impulso para el que ya es, en estos momentos, el tercer municipio leonés, y con una tendencia que contrasta con la mayoría de los ayuntamientos. La ciudad y su alfoz miran de nuevo hacia el norte para abrirse a unos terrenos que facilitarán la construcción de vivienda abundante, uno de los requisitos para que los jóvenes puedan acceder a un piso en propiedad al existir una oferta suficiente para dar respuesta a la demanda y evitar que los costes se disparen desbocados.

Desde la crisis de la construcción, que arrancó en 2007 con el estallido de la hipotecas subprime, no se había registrado una operación de tanto calado como la que prepara Villaquilambre, con un plan que facilitará la construcción de más de 1.300 viviendas, lo que reajustará de algún modo la vida de León y su alfoz mirando más al norte.