El Ponfeblino debe buscar sostenibilidad

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Han pasado 46 años desde que el tren Correo prestase su último servicio de viajeros entre el Bierzo y Laciana. Hoy, la histórica línea ferroviaria que unió Ponferrada y Villablino vuelve a estar operativa en el tramo comprendido entre la capital lacianiega y Cubillos del Sil. El pasado 8 de julio, la empresa adjudicataria completó el recorrido hasta la estación de Cubillos, tras superar retrasos de última hora derivados del robo de material en el trazado. Con este paso, el proyecto del Ponfeblino entra en su fase definitiva de pruebas de fiabilidad y ajustes de seguridad. Según las previsiones del consorcio que agrupa a los municipios de la zona, el primer viaje oficial en pruebas se proyecta para el próximo otoño, empleando material móvil recuperado y restaurado en los talleres de Villablino.A partir de ahora hay que afrontar el diseño de un modelo de explotación sostenible a largo plazo ya que la infraestructura en si misma no garantiza el desarrollo económico. Es tarea del consorcio elaborar un paquete turístico global y sacarlo a licitación. El éxito del Ponfeblino dependerá de la capacidad de captar operadores privados solventes y de conseguir una oferta que sea realmente atractiva para los visitantes.