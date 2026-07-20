La comprometida seguridad vial del ciclista

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El mal estado de la red de carreteras compromete la seguridad vial de los ciclistas, un colectivo especialmente vulnerable que se la juega incluso en los carriles bici, un recurso creado para garantizar la integridad de los usuarios y que, en muchas ocasiones, se convierte en una trampa por falta de mantenimiento o por carecer de una estructura eficiente. No hay que irse muy lejos para encontrar estas deficiencias, denunciadas por los clubes de aficionados que a diario se las ven con maleza, baches y gravilla invadiendo la calzada. El alfoz de León o la comarca de la Sobarriba son ejemplos claros del abandono de los viales para el ciclista, que también ve comprometida su seguridad en las carreteras con arcenes casi invisibles que proliferan por toda la provincia.