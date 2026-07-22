Mejora fundamental muy esperada en Ponferrada

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Han pasado muchas décadas desde la construcción del canal Cornatel y el crecimiento de Ponferrada había generado un conflicto evidente, al urbanizar el tramo que no tiene túnel, en la parte alta de la ciudad, hasta el punto de estar rodeado de casas. Desde hace años se barajaba la necesidad de buscar una solución para taparlo y aprovechar sus amplios espacios para abrir nuevos terrenos para el disfrute de la ciudadanía. Ayer se firmó un acuerdo histórico entre el Ayuntamiento y Endesa para invertir cinco millones de euros que financiarán la solución técnica y la puesta a disposición de la ciudad de 8.000 metros cuadrados que acogerán espacios verdes y peatonales. Las obras arrancarán en marzo del próximo año y se calcula un plazo de ejecución de nueve meses.