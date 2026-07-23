El atasco de Tráfico 'asalta' las calles

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Son ocho largos años de quejas, exigencias y solicitudes de apoyo que no han encontrado respuesta. Las autoescuelas han optado por promover una movilización en las calles para dar altavoz a un conflicto de inacción existente en la Dirección General de Tráfico que genera problemas en múltiples frentes. Algo así como un efecto mariposa que se deriva de la insuficiente disposición de examinadores que se ha cronificado, mientras se anunciaban presuntas soluciones o se prometían planes de choque que nunca se han hecho realidad para rebajar las esperas existentes a la hora de conseguir un carnet de conducir.

El próximo jueves, día 30, habrá una concentración en León, a la que se sumarán las autoescuelas del Bierzo, que debe entenderse como lógica y necesaria para que se difunda aún más un problema que ha perjudicado durante este años a miles de personas en la provincia, pero también a empresas y a la propia actividad económica, al complicar la disposición del personal necesario en las empresas. Sectores como la logística, el transporte o incluso las Fuerzas Armadas han sufrido los efectos colaterales de este evidente enredo generado por Tráfico, una entidad dependiente del Gobierno central, que está obligada a prestar a los ciudadanos un servicio público en tiempo y forma.