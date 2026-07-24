Perjuicio claro de la ministra de Sanidad

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La huelga de médicos genera unas consecuencias terribles para el conjunto de la sociedad. Son decenas de miles las personas afectadas, que han vuelto para casa de vacío cuando habían acudido a una consulta o a hacerse una prueba. Y la parte más vergonzosa se centra en las listas de espera, un conflicto estructural que sufre todo el sistema sanitario público a nivel nacional. Años de inversiones para intentar rebajarlas se han desperdiciado. Ha sido como volver a la casilla de salida como consecuencia de la falta de disposición de la ministra de Sanidad a escuchar las demandas de los profesionales y facilitar soluciones factibles. Lo curioso es que detrás de ese empecinamiento de Mónica García se esconde algo que debería aclararse. Es cierto que del bloqueo absoluto inicial ahora hay 'imposibles' que se citan como asuntos negociables. Pero tarde y con cuentagotas. Han pasado demasiados meses sin ningún interés en parar la huelga, y eso ha derivado en un perjuicio evidente, que incluso se extenderá en el futuro puesto que ese agravamiento de las esperas médicas en toda España no será fácil de solventar ni el corto ni el medio plazo. La duda es hasta qué punto esto tiene un tufillo político puesto que el Gobierno bloquea un asunto como son las esperas cuya responsabilidad recae en las autonomías.