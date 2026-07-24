La Lastra, un barrio que se siente castigado por Diez

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El Grupo Municipal del Partido Popular puso voz ayer a las quejas del barrio de La Lastra. Esta zona de la capital, que aún vive una fase de desarrollo urbanístico, recuerda que sigue esperando las inversiones que fueron prometidas en su día por parte del equipo de gobierno de José Antonio Diez. Pero incluso padece un deficiente mantenimiento, como buena parte de las barriadas de la capital, pero aquí se hace si cabe más evidente por esas zonas en las que la maleza campa a sus anchas. Uno de los frentes del conflicto más polémicos es la sensación que se extiente por La Lastra, sobre la posibilidad de que se le esté castigando intencionadamente por haber mantenido una postura reivindicativa frente al Ayuntamiento. Eso no sería ni admisible, ni justificable.