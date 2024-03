La situación del PSOE, insostenible

Creado: Actualizado:

En estos días hemos vivido y estamos viviendo una convulsión política motivada por las dificultades por las que están pasando sobre todo los dos partidos políticos con mayor representación. La polarización de PP y PSOE no puede ser por motivos más cutres, no se alegan motivos sociales, ni habitacionales, ni de empleo, ni de SMI, solo se alegan motivos de corrupción tanto de un lado como del otro.

Y el caso es que tienen razón, los únicos motivos que se exhiben para nuestra desgracia son todos de corrupción. A la derecha del PP, Vox patalea con los recursos limitados que tiene para evitar ser fagocitado por el PP y muestra los trapos sucios del PSOE. A la izquierda del PSOE, la nada, Sumar se está convirtiendo en un apéndice del PSOE, Podemos ya no existe e Izquierda Unida es ya mera nostalgia.

Al PP, se le puso de cara el discurso con la aparición del «Koldogate» y no le han faltado argumentos para flagelar al PSOE. Ningún argumento de corte social, recordemos que el PP, ha votado «contra» todas las medidas sociales tomadas en el Congreso. Pero de súbito, le ha salido un grano con lo del novio de Ayuso que reconoce sus delitos y aceptó la pena con la «rebaja del reconocimiento». Ayuso bien aleccionada por MAR (M. Ángel Rodríguez) se inventó razones nada convincentes y sí, sonrojantes.

Los ciudadanos exigimos más trasparencia y que cese el fuego cruzado del y tú más. ¿Como? Sugiero que eliminando los aforamientos. Miren en España hay más de 250.000 aforados. Este aforamiento ampara casi todos los casos de corrupción de PP-PSOE-Vox…, no salvo a nadie y añado se deben dar los pasos necesarios para aclarar todo «caiga quien caiga».

Y no quiero que parezca una frase hecha. En mi caso prescindo deliberadamente de los problemas del PP y más aún de los de Vox (partido que tendría que taparse un poco más sus vergüenzas). Me preocupa más la «deriva» del PSOE.

Enumerar las razones de la debacle del PSOE sería muy largo pero haré una mera lista de los más importantes: 1.- La raíz puede venir del «Delfigate»: las armas, las maletas de dinero, el rescate de Air-Europa por el gobierno… (línea aérea con intereses de la mujer del presidente). 2.- Una ley que parecía buena como fue la del «solo sí es sí» paso a ser una mala ley con sus consecuencias. 3.- Las elecciones andaluzas, que ganó por goleada el PP, fueron el banderazo de salida para que casi todas las CC AA pasaran a ser dominadas por PP-Vox. Para empezar Castilla y León. 4.- Al PSOE se le abrió una pequeña luz tras las elecciones del 23-J en las que, aún ganando el PP, consiguió gobernar por «lo de» la Democracia Parlamentaria que el PP solo entiende cuando le beneficia. 5.- Llegaron las gallegas y otra victoria por aclamación del PP. El PSOE fue claramente derrotado por querer llevar Sánchez los problemas de España a Galicia. Qué torpe. 6.- La ley de Amnistía, una ley elaborada «ad hoc», es decir para amnistiar a una persona —Puigdemont— y con ello los siete votos necesarios para seguir manteniendo el poder. No tendrá más recorrido. 7.- Nos esperan ahora unas elecciones vascas en abril, catalanas en mayo y europeas en junio. ¿Para qué tantas elecciones si luego aquellos a quienes elegimos no saben por y para que los elegimos? 8.- El caso Koldo, affaire de Ábalos y compañía que salpica a muchos reputados cargos políticos del partido socialista. 9.- El caso del novio de Ayuso vino al rescate del partido socialista y han podido poner el ventilador y les ha dado un respiro. 10.- Todo un naufragio en busca de siete votos ante los que el PSOE, se ha tenido que arrodillar, dejando por el camino demasiadas costuras que insisto este PSOE de Sánchez no va a saber «coser».

Son muchos motivos los que afectan al PSOE y que tiene en sus filas implicados con responsabilidad penal y también con responsabilidad política que es otra forma de «responsabilidad». No me cabe duda, allá donde haya acceso al poder, habrá corrupción. La pandemia fue «un coladero para golfos».

Toda esta serie de acontecimientos y habrá más, nos dejan sin reacción posible y pueden ser la espoleta para que detone este PSOE que no tiene un plan aceptable para retomar el rumbo.

La gestión de Sánchez es claramente mejorable, muy mejorable, pero el presidente tira de su manual de resistencia, pase lo que pase y pese a quien pese. De este modo poco a poco vamos agotando nuestra paciencia, que no la de él.

Ante todo este caos, hay que decir que el PSOE, que no es el socialismo de Sánchez, ha fracasado. Otro de sus mayores errores, aparte de los descritos, responde a intereses «logísticos» y hablo de nuestra aproximación al centro, a convertirnos en un partido de centro-izquierda, que es lo que ya somos.

¿Desde cuándo el socialismo es o ha sido de centro? Y ahora ¿dónde estamos? Fíjense, ahora al comunismo se le define como un partido «social demócrata flojito». ¿Dónde está el PSOE?

El PSOE no sé dónde está, pero el socialismo debe de estar a la izquierda de este PSOE. El grado de desafección de los votantes de izquierda es muy grave, desde los votantes de base hasta los votantes moderados e incluso los simples simpatizantes que han votado sistemáticamente al PSOE se sienten abandonados, hartos, pasan de las elecciones, pasan de sus políticos, se están convirtiendo en personas frustradas y o no votan o votan otra alternativa.

Si las cosas están saliendo mal, es porque se están haciendo mal. Electoralmente las encuestas presentan un mal panorama, el daño es tremendo y yo no veo otra salida que no sea la que representa un «cambio total». Por tanto, señores sabedores de que por la misma senda no hay salida, hay que «echarle huevos» y promover un cambio de rumbo que debe de surgir de la cúspide del PSOE, con unas primarias «democráticas», no dirigidas, de las que salga una candidatura libre de ataduras que lidere una izquierda capaz de dirigir el «nuevo PSOE». Esta será la piedra de toque de la remontada.

Somos muchos los que sin estar vinculados creemos y nos parece razonable que no gobierne la derecha, una derecha que solo tiene como meta la Moncloa a costa de lo que sea. Derecha que anda a la busca y captura de relatar la noticia o deformar la misma y de calumniar sin pruebas para ofrecerla como martillo contra el PSOE. Todo vale.

En cambio los problemas de Estado los aparcan y los sociales conseguidos, no les interesan. No me cabe la menor duda el problema actual del PSOE, es «la falta de credibilidad» acumulada en los votantes, sean simpatizantes o sus propios militantes.

Va a resultar complicado salir de este caos sin dar pasos drásticos, nos falta «un guía». Si Sánchez trata de resistir en las próximas elecciones el fracaso será irrecuperable, en caso contrario, quien sabe…