Nos espera un «duro verano»

Los mandamases de la Sanidad andan como locos intentando paliar la falta de médicos de AP que se avecina este verano, !«pobrines»¡, llevan décadas destruyéndola y ahora por las prisas de la ya desatención, pretenden como siempre implementar «parches» que lo único que hacen es empobrecer más nuestro Sistema Sanitario. La ministra no es capaz de poner orden entre las 17 CCAA y es que, son estas las que tienen las competencias en materia sanitaria y las que han conseguido que hayamos llegado a esta situación. Todos la conocen, y todos apuntan a un verano «francamente duro», lo que declaran sin ningún tipo de rubor. Eso si se ven impotentes, no sé si responsables de lo mal que han gestionado sus competencias. La ministra tiene la carta de los MIR de AP y tampoco ha sabido ni sabe jugarlas. Lo intenta tímidamente.

Todas las Comunidades Autónomas definen la situación como crítica sin valorar que son ellos mismos quienes la han creado, que no admite medidas puntuales como pretenden algunos presidentes de CCAA, que solo admite medidas coyunturales unas inmediatas y otras a corto-medio plazo. La historia viene de hace muchos años por la incapacidad de nuestros gestores, por un lado la falta de médicos no se ha consumado de la noche a la mañana, todos hemos venido observando como un médico jubilado no era reemplazado por otro; también hemos visto que profesionales asentados en la AP, han abandonado sus puestos porque han recibido ofertas más atractivas de otras CCAA o del extranjero; otros ya formados en MIR de AP han optado por hacer otra especialidad porque no le resulta atractiva la sanidad de AP tal y como se le ofrece. Son situaciones que no han sabido prever y que se han dejado de lado, pensando en la «providencia». Por otro lado esta falta de médicos toma un color especial en comunidades como la nuestra en la que la disminución de la población, el envejecimiento y la dispersión geográfica dan píe a la administración para aglutinar a los médicos de AP en los centros de salud y como consecuencia necesaria, cerrar muchos consultorios locales lo que genera una desatención periférica de graves consecuencias para una población que ya de por si sufre otras muchas desatenciones en otros ordenes de la vida cotidiana. A estas circunstancias se suma este años que los MIR de cuarto año de AP no finalizan su periodo de formación hasta septiembre, porque esta (su formación) comenzó más tarde por culpa de la Pandemia de 2020. Se pretende que estos médicos de Familia comiencen a ejercer su trabajo antes de terminar su periodo de formación, algo que va en contra de la ley y que será muy arriesgado por parte de quien le autoriza y por parte del médico a quien obligan a trabajar antes de finalizar su formación. La ministra se muestra tajante, y dice que no va a permitir que la ley se salte, un residente no puede ir a un centro de salud sin la supervisión de un adjunto. Los consejeros piden a la ministra médicos y que ellos gestionaran el trabajo de los mismos. ¡Como si la ministra tuviera una «varita mágica» para conseguir médicos de la nada!. Según el consejero de CyL hasta médicos no MIR le valdrían para atajar la situación. ¿Qué peligro?.

En España cada año se recortan los presupuestos por parte de las CCAA en materia sanitaria, el gasto en España supone el 7,3% del PIB, la media de la OCDE es del 9,5%, que parece poco pero en euros supone una cantidad suficiente para nuestras necesidades. Estas necesidades están en torno a los 2.300 médicos a los que habría que sumar todas las contingencias que se deriven del periodo estival y vacacional. Con el personal existente y las estructuras actuales imposible de asumir.

Desde hace más de 20 años se están elaborando planes de contingencia con la misma o cada vez menos población de sanitarios y cada año por tanto se pierde un nuevo año sin acometer estructuralmente el fallo del sistema y agravando el mismo. Pretenden reparar la situación de este año con una lluvia de millones encaminadas a pagar «peonadas» a personal activo con miserables compensaciones que cada año se ha demostrado no han supuesto ningún adelanto. También el señor consejero sigue pensando que la solución está en poder contratar a los médicos MIR de cuarto año que ¡acaban su formación en septiembre! Insisto, esto no es legal, ni por necesidades del servicio, ni por ninguna otra razón, la que sea. Ni tampoco lo es contratar médicos no hayan hecho la especialidad de AP vengan de donde vengan. Es contratar a estas personas, no como médicos MIR sino como «licenciados sanitarios» que actualmente no tienen licencia para trabajar en AP. Se requiere además, tener la especialidad de Familia. ¿Qué hacer?: hay que buscar médicos, y una vez encontrados, ofrecerles unas condiciones que no puedan rechazar.

La solución y la he manifestado muchas veces está en no malgastar el dinero y si emplearlo en retribuir bien (como medida fundamental), hacer saludable su trabajo con una buena fidelización al mismo, lo que conlleva que su conciliación familiar sea optima, que las condiciones de trabajo también lo sean, que dispongan de sus periodo vacacional con sustituto, que se repongan las jubilaciones, incrementar los puntajes para procesos selectivos, concursos de traslados, carrera profesional…y que los medios con los que trabajen les den seguridad, sin olvidar la formación continuada de los médicos de AP que debe de ser uno de los capítulos de cualquier nuevo sistema de regeneración de la AP. Se precisa por tanto un cambio radical en el Sistema Sanitario actual que incluya todas las medidas relacionadas y otras muchas que pudieran aparecer. Para empezar dar respuesta inmediata a los MIR recién formados en sus peticiones en materia retributiva que es la única que puede convencer a un joven médico de AP para aceptar un trabajo en un Centro de Salud periférico, con unos consultorios locales dispersos y con una población envejecida y con brechas de todo tipo. Es por tanto necesario que la ministra aumente significativamente el número de MIR en formación y en cada Comunidad Autónoma que se expriman los pobres cerebros que parecen tener los gestores médicos para que los profesionales digan «si» a la medicina de «cabecera» y esto digan los que digan y quienes lo digan solo se arregla «con dinero». De donde sacarlo, ya he manifestado en muchas ocasiones que no sería imposible.

No es mala noticia que según la ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud la ministra prometa más dinero para que las Facultades de Medicina amplíen sus plazas de estudiantes. Y aunque no sea de AP, se cerraran 113 camas en Leon este verano, pero todos tranquilos las clínicas privadas serán quienes nos saquen del problema. Lo de las citas en AP ya es un tema que no alcanzo a comprender y esto que ahora ayuda la Telemática.